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Франція завдала потужного удару по економіці росії

Автор
Артем Калінін Артем Калінін
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Брюно ле Мер Новина оновлена 20 березня 2022, 15:07
Брюно ле Мер

Франція в неділю, 20 березня, на 25-й день вторгнення росії в Україну заморозила активи Центробанку рф.

Про це повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно ле Мер.

"Ми заморозили активи ЦБ росії на суму 22 млрд євро. Також ми заморозили кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму 150 млрд євро. На території Франції було заморожено нерухомість загальною вартістю півмільярда євро, що належить приблизно 30 росіянам", — заявив міністр.

Зазначимо, раніше сьогодні Австралія вирішила заборонити продавати росії глинозем та алюмінієву руду. Ці матеріали використовують для виробництва алюмінію, що є важливою складовою для виготовлення зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, повідомлялося, що російські багатії терміново розпродають свою нерухомість у США. Протягом кількох останніх днів багаті росіяни активно співпрацюють із брокерами з приводу продажу нерухомості на Манхеттені. Продаж будинків вони оформлюють через перевірених брокерів, щоб не було особливого розголосу.

Теги:
#Франція #Росія #Санкції
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