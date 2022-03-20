Російські багатії терміново розпродають свою нерухомість у США

Заможні росіяни намагаються продати нерухомість на Манхеттені.

Мабуть, санкції проти росії таки лякають населення, особливо найзаможнішу частину з них, адже на ринку нерухомості різко зросла кількість елітних будинків, виставлених на продаж російськими багатіями. Особливо активізувався продаж нерухомості у Нью-Йорку (США) на Манхеттені.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, протягом кількох останніх днів багаті росіяни активно співпрацюють з брокерами з приводу продажу нерухомості на Манхеттені. Продаж будинків вони виробляють через перевірених брокерів, щоб не було особливого розголосу, тобто зробити це в таємниці.

Проте деякі користуються публічними продажами. Наприклад, співзасновник "Альфа-банку" Олексій Кузьмичов виставив на продаж свій особняк у Верхньому Іст-Сайді. Варто зазначити, що його ціна на 1 млн менша, ніж була при покупці.

Одна з провідних брокерів США Доллі Ленц відзначила, що всі російські багатії кажучи тільки про продаж майна, і щобільше, покупців на цю нерухомість теж безліч, проте вона ще не знає, на яких умовах можуть бути проведені такі угоди.

Також варто додати, що директор з досліджень брокерської компанії Serhant Гаррет Дердеріан зазначив, що "на цей момент у Нью-Йорку не проводиться розпродаж нерухомості, що належить росіянам".

Зазначимо, що РФ ввела санкції у відповідь проти США, але лише розсмішила мережу.

Як повідомлялося раніше, після запровадження західних санкцій, росіяни зіштовхнулися з проблемою нестачі низки товарів повсякденного користування та харчових продуктів. А ті, що залишилися в магазинах, різко виросли в ціні.

Також "Телеграф" повідомляв, що Америка, Японія та Великобританія оголосили про запровадження нових жорстких санкцій проти російської федерації.