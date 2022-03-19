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Санкції працюють: журналіст показав, як виглядають магазини в Росії та Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Санкції працюють: журналіст показав, як виглядають магазини в Росії та Україні Новина оновлена 19 березня 2022, 03:48

Західні санкції поступово роблять свою справу.

Американський військовий кореспондент Нолан Петерсон порівняв, як виглядає продуктовий магазин у Києві та Росії.

Про це він написав у своєму твіттері.

"Вчора ввечері друг з росії був у супермаркеті та надіслав мені це фото", — написав один з користувачів мережі, додавши до посту фотографію, на якій видно порожні полиці.

"А це продуктовий магазин сьогодні в Києві", — відповів Петерсон, проілюструвавши своє повідомлення фотографією з української столиці.

У мережі ж з’ясували, що фото з російської крамниці було зроблено в супермаркеті мережі "PRISMA", ймовірно, у Санкт-Петербурзі. Мережа належить фінській компанії S-ryhmä, яка після запровадження санкцій проти росії поступово згортає свою діяльність.

Як повідомлялося раніше, після запровадження західних санкцій, росіяни зіштовхнулися з проблемою нестачі низки товарів повсякденного користування та продуктів харчування. А ті, що залишилися в магазинах, різко виросли в ціні.

Зокрема, звичайним явищем вже стали довгі черги за цукром, у яких раз у раз спалахують бійки.

Теги:
#Україна #Росія
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