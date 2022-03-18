У путіна вже намагаються заспокоїти росіян щодо цукру та туалетного паперу

У російських магазинах бійки за цукор – вже звичне явище

Після того як росіяни буквально завили через відсутність цукру та інших продуктів у магазинах, влада країни агресора спробувала заспокоїти своє населення і заявила, що дефіциту продуктів нібито немає.

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Таку заяву зробив прес-секретар російського президента дмитро пєсков, пишуть росЗМІ. Він сказав, що бігти та скуповувати цукор росіянам необов’язково.

"Ні, абсолютно такої необхідності. Зрозуміло, що хтось не може впоратися з емоціями. Але якщо знати де-факто інформацію, то розумієш, що абсолютно немає жодної потреби, щоб бігти в магазин і скуповувати туалетний папір, гречку, цукор. У 2020 році, попри всі запевнення нашого Мінпромторгу, всі теж бігли в магазини і закуповували гречку і так далі. Потім з’ясовувалося, що нікуди вона не зникає, що гречки завалися, як кажуть. Зараз це також має емоційний характер", — заявив він.

Водночас, росіяни його словам явно не вірять і влаштовують у магазинах справжні бійки за цукор. Чоловік, який знімав величезну чергу росіян, що стоять за цукром, нарвався на образи та погрози.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в росії безпрецедентно злетіли ставки з іпотеки. Купити квартиру коштує вже втричі дорожче. Крім того, "нещасні" росіяни скаржаться, що через війну проти України не можуть відлетіти на відпочинок за кордон.