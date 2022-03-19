Укр

Санкции работают: журналист показал, как выглядят магазины в россии и Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Санкции работают: журналист показал, как выглядят магазины в россии и Украине Новость обновлена 19 марта 2022, 03:48

Западные санкции постепенно делают свое дело.

Американский военный корреспондент Нолан Петерсон сравнил, как выглядит продуктовый магазин в подвергающемся обстрелам Киеве и в России.

Об этом он написал в своем твиттер.

"Вчера вечером друг из россии был в супермаркете и прислал мне это фото", — написал один из пользователей сети, приложив к посту фотографию на которой видны пустые полки.

"А это продуктовый магазин сегодня в Киеве", — ответил ему Петерсон, проиллюстрировав свое сообщение фотографией из украинской столицы.

В сети же выяснили, что фото из российского магазина было сделано в супермаркете сети "PRISMA", вероятно, в Санкт-Петербурге. Сеть принадлежит финской компании S-ryhmä, которая после введения санкций против россии постепенно сворачивает свою деятельность.

Как сообщалось ранее, после введения западных санкций, россияне столкнулись с проблемой нехватки ряда товаров повседневного пользования и продуктов питания. А те, которые остались в магазинах резко выросли в цене.

В частности, обычным явлением уже стали длинные очереди за сахаром, в которых то и дело вспыхивают драки.

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#Украина #Россия
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