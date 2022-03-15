ЄС запроваджує нові серйозні санкції проти путінської росії

З моменту визнання росією окупованих територій Донбасу Євросоюз ввів вже три пакети потужних санкцій проти країни-агресора

Європейський Союз у вівторок остаточно схвалив четвертий пакет санкцій проти росії через розгортання бойових дій на українських територіях.

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Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

До введення четвертого пакета у списку санкцій були 862 фізичні та 53 юридичні особи.

"Ці санкції ще більше посилять економічний тиск на Кремль і послаблять його здатність фінансувати вторгнення в Україну", – зазначається в тексті заяви.

Так, проти російської федерації тепер введенні такі нові обмеження:

повністю забороняються будь-які операції з окремими державними підприємствами військово-промислового комплексу росії;

забороняється імпортувати металургійну продукцію, що скоротить експортні доходи приблизно на $3,3 мільярда;

забороняється впроваджувати нові інвестиції в енергетичний сектор російської федерації, окрім цивільної ядерної енергетики та імпорту "певних енергетичних продуктів" до країн Європейського союзу;

забороняється експортувати товари розкоші (вартісні авто та дорогоцінні вироби);

розширюється перелік фізичних, а також юридичних осіб, що потрапляють під санкції;

рейтинговим агентствам Євросоюзу забороняється присвоювати будь-які рейтинги рф, що сильно обмежить доступ країни-агресора до фінансових ринків країн ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Америка, Японія та Великобританія оголосили про введення нових жорстких санкцій проти російської федерації.