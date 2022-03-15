Зашморг затягується: США, Японія та Великобританія вводять нові санкції проти росії

Ряд країн готують новий удар по чиновниках путіна

Низка країн світу ухвалила рішення про посилення санкцій проти росії через її вторгнення в Україну.

Зокрема, як пише Guardian, у Великій Британії ухвалили закон про прискорене введення обмежувальних заходів проти осіб, пов’язаних із кремлем.

Зазначається, що невдовзі глава МЗС королівства Ліз Трасс назве імена сотень олігархів, приватних осіб та організацій, які будуть додані до нового списку санкцій.

Тим самим, Британія може "наздогнати" ЄС, який уже запровадив обмежувальні заходи проти 146 членів держдуми Росії, після того, як вони проголосували за визнання т.зв. "ЛДНР"

Законопроєкт націлений на тих, хто приховує гроші у Великій Британії, зокрема, шляхом купівлі нерухомості. До них також належать ті, хто намагається сховати гроші, отримані незаконним шляхом.

Тим часом у Держдепартаменті США розширили санкції та внесли туди ще 11 високопосадовців оборонного сектору росії.

Серед них голова Росгвардії Віктор Золотов, директор служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв, гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв та 8 заступників міністра оборони.

Все майно підсанкційних осіб у США буде заблоковане.

Також розширює список і Японія, яка запроваджує санкції проти 17 фізосіб, серед яких 11 депутатів держдуми, власник компанії "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі олігарха Юрія Ковальчука

Водночас глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що його країна не стане "інструментом для уникнення санкцій", які були введені проти росії країнами Заходу.

Варто зазначити, що Ізраїль так і не запровадив своїх санкцій проти країни-агресора.

Як повідомлялося раніше, росія зіткнулася з безпрецедентним економічним тиском із боку Заходу після початку вторгнення в Україну. За даними західних ЗМІ, справа вже дійшла до того, що влада країни звернулася до Китаю за економічною та збройовою допомогою.

Втім, у самому Китаї кажуть, що нічого про це прохання росії не чули.

Проте видання CNN повідомило, що КНР таки може допомогти росіянам сухпайками для армії, але швидше за все не підтримуватиме їх зброєю.