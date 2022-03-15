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Росіяни просять у Китаю їжу для своєї "могутньої" армії: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Росія може попросити у Китаю ще й сухпайок Новина оновлена 15 березня 2022, 03:09
Росія може попросити у Китаю ще й сухпайок

Росії у війні з Україною бракує навіть їжі для солдатів.

Російська влада спромоглася забезпечити своїх солдатів, які пішли війною на Україну, протермінованим на кілька років сухпайком, однак навіть такої провізії у "другої армії світу" виявилося недостатньо. Саме тому у Китаю кривавий диктатор володимир путін просить не тільки зброю, а і їжу для військових.

Таку інформацію оприлюднило видання CNN.

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За інформацією телеканалу, держава агресор хоче отримати від Китаю польовий пайок для своїх військових.

Джерела повідомляють, що росія у своєму запиті до КНР окреслила головні проблеми матеріально-технічного забезпечення армії, які, на думку їх експертів, гальмують просування в Україні. Крім військової техніки та грошей росіянам бракує ще і їжі. До слова, в Україні вже давно помітили пристрасть окупантів до мародерства та розграбувань продуктових магазинів.

Телеканал зазначив, що Китай може піти на те, щоб надати росіянам сухпайки, адже допомога у вигляді озброєння, про яке теж просив путін, виглядає малоймовірною. Все тому, що КНР не планує надавати росії "смертельну допомогу", яку країни Заходу розцінять, як провокацію.

Нагадаємо, що у США після переговорів з Китаєм виразили стурбованість щодо союзництва Пекіну з Кремлем. Однак, наразі рано говорити, чи піде Пекін на виконання "прохання" росії з огляду на те, що США пригрозили Китаю серйозними наслідками.

Тим часом Пекін взагалі заперечив, що російська влада зверталась до Китаю з проханням про надання зброї та фінансову підтримку. Зокрема, прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью заявив, що він ніколи про це не чув, а ситуація в Україні їх дуже бентежить.

На що американські ЗМІ відповіли новими даними, зокрема, що Китай згоден допомагати росії, однак публічно країна буде це заперечувати.

Теги:
#Україна #Китай #Росія #Допомога #Війна
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