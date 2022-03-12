Армія окупанта легалізує мародерство: розвідка розповіла про зміну тактики рашистів

Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевими жителями

На сімнадцятий день війни росії з Україною окупантів спіткали значні логістичні проблеми: тепер вони не здатні повною мірою забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, а також набоями, тож були вимушені у корінь змінити тактику ведення бою та вдатися до мародерства.

Про це у суботу, 12 березня, повідомили у пресцентрі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з наявними даними, тепер основним завдання російських окупантів є закріплення на наявних позиціях, прикриваючись мирним українським населенням. Окрім того, солдати путінських військ отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень, адже вони залишилися повністю відрізаними від постачання на невизначений термін. Це означає, що тепер окупанти відбиратимуть у мирних жителів все необхідне для подальшого проживання: грабуватимуть людей, склади, магазини та аптеки.

Також зазначається, що представники путінської армії, слідуючи злочинним наказам військових командирів, не нехтують вчиненням досить тяжких злочинів проти мирних жителів України. Серед них вже зафіксували вбивства, катування, та навіть зґвалтування неповнолітніх.

"Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом. Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою!", — наголошують у Міноборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила закон про посилення покарання за крадіжки та мародерство під час воєнного стану. Тепер за відповідні злочини каратимуть до 15 роками позбавлення волі або навіть довічним ув'язненням.