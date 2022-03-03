За мародерство і диверсії тепер саджатимуть до тюрми довічно

Мародерство прирівняли до злочинів в особливо великих розмірах.

Верховна Рада ухвалила у четвер, 3 березня, ухвалила закон про посилення покарання за крадіжки та мародерство під час воєнного стану. За такі злочини тепер загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Законом передбачено, що викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Мародерство прирівняли до злочинів в особливо великих розмірах.

Також депутати внесли зміни до окремих статей Кримінального кодексу — мова про статті 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном). До них внесли важливу примітку — скоєння в умовах воєнного стану.

За статтею 185 ККУ в умовах воєнного або надзвичайного стану каратимуть позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Статтею 186 ККУ, яка змінена сьогодні, передбачено покарання за грабіж в умовах воєнного або надзвичайного стану — позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Статтею 187 передбачено, що заволодіння майном в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Статтею 189 передбачено, що вимагання в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, депутати ухвалили закон про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, а також погодили Указ Володимира Зеленського про мобілізацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мер Києва Віталій Клично дозволив підрозділам тероборони або інші правоохоронцям знищувати мародерів, не розбираючись.