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Знищуватимуть без попередження: Кличку загрожує стріляти в Києві не лише в росіян

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кличко закликав усіх бути обережними Новина оновлена 28 лютого 2022, 13:21
Кличко закликав усіх бути обережними

Зловмисників каратимуть за законами воєнного часу

У Києві людей, які займаються мародерством під час війни, підрозділи тероборони або інші правоохоронці знищуватимуть, не розбираючись. До такого кроку влада примушує складність ситуації.

Новини про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у черговому своєму зверненні до киян.

Чиновник зазначив, що, на жаль, поки що на вулицях столиці залишається ще чимало диверсантів та охочих поживитися чужим майном, залишеним без належного нагляду чи охорони.

"Мародерів, за законами воєнного часу, знищуватимуть без попередження", — підкреслив Кличко.

Людей просять бути максимально уважними та пильними, також не варто без потреби виходити з дому.

Крім цього, Кличко нагадав: у Києві особистому транспорту суворо забороняється займати смугу для громадського. Наразі цією частиною шляху користуються автобуси, "швидка допомога", а також українська військова техніка. Якщо ж на спецсмузі буде помічено водія, який не має подібних преференцій, він буде автоматично зарахований до переліку диверсійно-розвідувальних груп.

За словами чиновника, дії щодо таких порушників будуть застосовані відповідні.

Нагадаємо, що схожими радикальними методами вирішили діяти і в розбомбленій окупантами Охтирці на Сумщині. Там до мародерства вирішили прирівняти ще незаконне підвищення цін на продукти та пияцтво.

Теги:
#Україна #Віталій Кличко #Київ #Росія #Війна #Мародери
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