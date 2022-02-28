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"Розстріл за пияцтво та підвищення цін": в Охтирці радикально борються з мародерством

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Павло Кузьменко Новина оновлена 28 лютого 2022, 11:13
Павло Кузьменко

Охтирка – це Україна.

На п’ятий день війни з російськими окупантами мер міста Охтирка (Сумська область) Павло Кузьменко зробив резонансну заяву.

Відповідний пост міський голова розмістив у себе на сторінці у Facebook.

Кузьменко у своєму зверненні до місцевих жителів зазначив, що Охтирка — це Україна і торкнувся теми мародерства під час війни. Павло повідомив, що за цей злочин у місті передбачено розстріл на місці. Крім того, Кузьменко прирівняв до мародерства підвищення цін у магазинах. Також він попередив місцевих жителів, котрі люблять випивати алкоголь на вулиці.

"Будь-яке пияцтво та п’яні люди, які ходитимуть містом, можуть бути розстріляні, вони сприйматимуться як ворог. Містом почалося мародерство в приватному секторі, і якщо ви бачите, що десь люди поїхали, але там з’являються якісь невідомі, повідомляйте, будуть телефони… виїжджатиме туди батальйон територіальної оборони. За мародерство – розстріл на місці. Поки підняття цін на товари розцінюватиметься як мародерство", — заявив Кузьменко.

Раніше повідомлялося, що у Бердянську чоловік загинув під кулями російських окупантів.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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