У Києві не можна виїжджати на дороги: авто можуть знищити (подробиці)

Авто можуть прирівняти до диверсійно-розвідувального транспорту

Київських водіїв попереджають: 28 лютого категорично не можна займати смугу громадського транспорту. Якщо цю вимогу буде порушено, то авто прирівняють до диверсійно-розвідувальних груп і реагування буде відповідним.

Про це розповіли у мерії Києва.

Чиновники нагадують: місто живе в умовах воєнного стану, тому дорогами столиці пересуватися зараз суворо заборонено.

"Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися диверсійно-розвідувальним транспортом", — пишуть у КМДА.

На момент виходу новини користуватися смугою громадського транспорту мають право лише авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги.

Людей просять бути в укриттях та зберігати спокій.

Нагадаємо, війна, яку оголосив Україні президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого, триває вже п’ятий день. За цей час українські військові знищили сотні танків та бронетехніки, десятки гармат, літаків та гелікоптерів, а також тисячі осіб особового складу. Ще сотні росіян у полоні. Хоча ворог продовжує наступати на Київ, Харків, Херсон та інші міста України, а також підло бомбити густонаселені населені пункти, бійці ЗСУ відважно дають відсіч і не здають своєї території ворогу.