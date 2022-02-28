У Києві не можна виїжджати на дороги: авто можуть знищити (подробиці)
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Авто можуть прирівняти до диверсійно-розвідувального транспорту
Київських водіїв попереджають: 28 лютого категорично не можна займати смугу громадського транспорту. Якщо цю вимогу буде порушено, то авто прирівняють до диверсійно-розвідувальних груп і реагування буде відповідним.
Про це розповіли у мерії Києва.
Чиновники нагадують: місто живе в умовах воєнного стану, тому дорогами столиці пересуватися зараз суворо заборонено.
"Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися диверсійно-розвідувальним транспортом", — пишуть у КМДА.
На момент виходу новини користуватися смугою громадського транспорту мають право лише авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги.
Людей просять бути в укриттях та зберігати спокій.
Нагадаємо, війна, яку оголосив Україні президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого, триває вже п’ятий день. За цей час українські військові знищили сотні танків та бронетехніки, десятки гармат, літаків та гелікоптерів, а також тисячі осіб особового складу. Ще сотні росіян у полоні. Хоча ворог продовжує наступати на Київ, Харків, Херсон та інші міста України, а також підло бомбити густонаселені населені пункти, бійці ЗСУ відважно дають відсіч і не здають своєї території ворогу.
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