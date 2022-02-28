Укр

В Киеве нельзя выезжать на дороги: авто могут уничтожить (подробности)

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Людей просят сохранять спокойствие Новость обновлена 28 февраля 2022, 11:36
Людей просят сохранять спокойствие

Авто могут приравнять к диверсионно-разведывательному транспорту

Киевских водителей предупреждают: 28 февраля категорически нельзя занимать полосу общественного транспорта. Если данное требование будет нарушено, то авто приравняют к диверсионно-разведывательным группам и реагирование будет соответствующим.

Об этом рассказали в мэрии Киева.

Чиновники напоминают: город живет в условиях военного положения, поэтому по дорогам столицы передвигаться сейчас строго запрещено.

"Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться диверсионно-разведывательным транспортом", — пишут в КГГА.

На момент выхода новости пользоваться полосой общественного транспорта вправе только авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи.

Людей просят быть в укрытиях и сохранять спокойствие.

Напомним, война, которую объявил Украине президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля, длится уже пятый день. За это время украинские военные уничтожили сотни танков и бронетехники, десятки пушек, самолетов и вертолетов, а также тысячи человек личного состава. Еще сотни россиян в плену. Хотя враг продолжает наступать на Киев, Харьков, Херсон и другие города Украины, а также подло бомбить густонаселённые населенные пункты, бойцы ВСУ отважно дают отпор и не сдают свою территорию врагу.

Теги:
#Киев #Авто #диверсанты
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