У Вашингтоні заявили, що вони не допустять поступок для росії.

Китайська Народна Республіка готова допомагати росії, зокрема щодо надання зброї для війни в Україні, однак публічно Пекін все заперечуватиме.

Про це написали одразу два авторитетних видання — Reuters і Financial Times — з посиланням на анонімні американські джерела.

Чому росії не виграти війну проти України?

За даними джерел, розвідка США у дипломатичних листах до союзників почала говорити про те, що Китай міг би піти на поступки росії. При цьому джерело Reuters уточнило, що Пекін публічно заперечуватиме готовність допомагати росіянами і навіть говоритиме про те, що таких переговорів не ведеться.

У Держдепартаменті США з цього приводу додали, що Вашингтон не дозволить будь-яким країнам допомагати росії компенсувати її економічні втрати, до яких призвели санкції за розв'язану війну проти України.

Що кажуть у Китаї?

Тим часом китайська сторона заявляє, що подібні ствердження публікуються для того, щоб нібито очорнити владу КНР, а вони насправді виступають за мирне врегулювання російсько-української війни. Таку думку озвучив голова МЗС Китаю Ван I у телефонній розмові зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Ось що сказав голова МЗС Китаю:

Уряд Китаю сподівається, що санкції через кризу в Україні не вплинуть на КНР.

Китай не є стороною кризи й не хоче, щоб санкції позначилися на китайській стороні.

Уряд Китаю має намір сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні.

Варто зазначити, що у Китаї дійсно заперечили той факт, що російська влада зверталась до офіційного Пекіну з проханням про надання зброї та фінансову підтримку. Зокрема, прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью заявив, що він ніколи про це не чув, а ситуація в Україні їх дуже бентежить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "нейтральний" Китай вступився за росію у темі розширення НАТО.