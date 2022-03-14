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Китай замовчує позицію щодо допомоги росії і може піти на поступки - американські ЗМІ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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США вважає, що Пекін може піти на поступки Кремлю Новина оновлена 14 березня 2022, 21:47
США вважає, що Пекін може піти на поступки Кремлю

У Вашингтоні заявили, що вони не допустять поступок для росії.

Китайська Народна Республіка готова допомагати росії, зокрема щодо надання зброї для війни в Україні, однак публічно Пекін все заперечуватиме.

Про це написали одразу два авторитетних видання — Reuters і Financial Times — з посиланням на анонімні американські джерела.

Чому росії не виграти війну проти України?

За даними джерел, розвідка США у дипломатичних листах до союзників почала говорити про те, що Китай міг би піти на поступки росії. При цьому джерело Reuters уточнило, що Пекін публічно заперечуватиме готовність допомагати росіянами і навіть говоритиме про те, що таких переговорів не ведеться.

У Держдепартаменті США з цього приводу додали, що Вашингтон не дозволить будь-яким країнам допомагати росії компенсувати її економічні втрати, до яких призвели санкції за розв'язану війну проти України.

Що кажуть у Китаї?

Тим часом китайська сторона заявляє, що подібні ствердження публікуються для того, щоб нібито очорнити владу КНР, а вони насправді виступають за мирне врегулювання російсько-української війни. Таку думку озвучив голова МЗС Китаю Ван I у телефонній розмові зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Ось що сказав голова МЗС Китаю:

  • Уряд Китаю сподівається, що санкції через кризу в Україні не вплинуть на КНР.
  • Китай не є стороною кризи й не хоче, щоб санкції позначилися на китайській стороні.
  • Уряд Китаю має намір сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні.

Варто зазначити, що у Китаї дійсно заперечили той факт, що російська влада зверталась до офіційного Пекіну з проханням про надання зброї та фінансову підтримку. Зокрема, прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью заявив, що він ніколи про це не чув, а ситуація в Україні їх дуже бентежить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "нейтральний" Китай вступився за росію у темі розширення НАТО.

Теги:
#Україна #США #Китай #Росія #Санкції #Зброя #Війна #Допомога
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