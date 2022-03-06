Не підливайте масла у вогонь: "нейтральний" Китай вступився за росію

В Пекіні бажають якнайшвидшого завершення війни в Україні

Офіційний Пекін сподівається, що Украна та російська федерація зможуть завершити війну шляхом дипломатичних переговорів. На думку Китая, те, що наразі відбувається в українській державі, не те, що хочеться бачити. При цьому там наполягають на "рівності" перемовин між Заходом та росією.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву очільника китайського МЗС Вана І.

Китай переконаний, що розширення меж НАТО справді може впливати на подальші стосунки США і Європи з Росією. Саме тому в Пекіні закликають оцінювати всі ризики правильно, а також вести рівноправний діалог із Москвою.

Однак ситуація в Україні не залишає китайців зовсім байдужими. У тамтешному уряді обіцяють докласти зі свого боку всіх можливих зусиль, аби якнайшвидше зупинити кровопролиття та вирішити ситуацію політично-дипломатичним гляхом.

Варто зазначити, що Китай завжди тяжів до росії в плані співпраці, але поки не поспішає організовувати країні-агресору економічну підтримку. Ймовірно, наразі є побоювання, що економічні обмеження можуть бути запроваджені Заходом ще й серед тих держав, котрі просто виступлять "на захист" рф.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Що буде з росією, коли путін програє війну Російський журналіст Ілля Барабанов розповів про "успіхи" путіна у "денацифікації" України.

Цікаво, що ще напередодні вторгнення росії до України позиція Пекіну була досить схожою. При цьому від китайців лунали заклики до Москви поважати територіальну цілісність кожної держави.

Зазначимо, що міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі в Китаї пообіцяли підтримати Україну в її прагненні якомога швидше завершити війну за допомогою переговорів.