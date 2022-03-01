Кулеба розповів про важливу позицію Китаю щодо війни з Росією

Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову зі своїм китайським колегою

Після того, як найбільші банки Китаю призупинили угоди з російськими сировинними експортерами після вторгнення РФ в Україну, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Китай готовий докладати зусиль для припинення війни дипломатичним шляхом.

Про це Кулеба повідомив у Facebook.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Дмитро Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу.

Китайський міністр запевнив Дмитра Кулебу в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН.

Як повідомлялося раніше, ЄС погодив санкції проти Росії та проти її керівництва, включаючи і президента країни Володимира Путіна. Також проти Путіна було введено санкції з боку Великої Британії, яка пообіцяла заблокувати всі його активи у своїх банках, якщо такі будуть виявлені.

У свою чергу, президент США Джо Байден заявив про створення коаліції проти Росії та розширення санкційного пакета.