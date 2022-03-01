Кулеба рассказал о важной позиции Китая по войне с Россией

Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор со своим китайским коллегой

После того как крупнейшие банки Китая приостановили сделки с российскими сырьевыми экспортерами после вторжения РФ в Украину, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Китай готов прилагать усилия для прекращения войны дипломатическим путем.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook.

Министр провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинцев.

Китайский министр заверил Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия по прекращению войны на украинской земле дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось ранее, ЕС согласовал санкции против России и против ее руководства, включая и президента страны Владимира Путина. Также против Путина были введены санкции со стороны Великобритании, которая пообещала заблокировать все его активы в своих банках, если таковы будут обнаружены.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил о создании коалиции против России и расширении санкционного пакета.