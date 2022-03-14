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Китай відповів на повідомлення про запити путіна щодо допомоги у війні з Україною

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Американські ЗМІ писали, що росія просить у Китаю військову допомогу Новина оновлена 14 березня 2022, 01:46
Американські ЗМІ писали, що росія просить у Китаю військову допомогу

КНР стурбовані ситуацією в Україні.

Прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью заявив, що влада КНР не отримувала прохань від росії надати військову допомогу, яку нібито росіяни мали використати у війні проти України.

Про це представник Китаю повідомив у коментарі Reuters, передає "Телеграф".

"Я ніколи про це не чув", — заявив Лю Пенью.

Натомість він зазначив, що Китай ставить собі за пріоритет — не допустити вихід ситуації в Україні з-під контролю і зазначив, що його бентежить те, що зараз відбувається на території Української держави.

"Пріоритетним завданням зараз є не допустити ескалації напруженої ситуації або навіть виходу з-під контролю", — додав Лю Пенью.

Варто зазначити, що видання Financial Times з посиланням на джерела у Білому домі повідомила, що Росія попросила Китай надати військову техніку одразу після її вторгнення в Україну 24 лютого. У відповідь на це США заявили, що на офіційний Китай очікуватимуть великі неприємності, якщо вони пристануть на пропозицію російської влади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі війни в Україні Китай провів масштабні десантні навчання разом із США.

Теги:
#Україна #США #Китай #Росія #Зброя #Допомога
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