ЕС одобрил новый пакет санкций против россии: что туда входит

Главное достижение — договоренность об угольном эмбарго

Российские компании больше не смогут покупать, импортировать или передавать уголь и другое твердое ископаемое топливо в страны Евросоюза. Такие и другие ограничения содержит в себе очередной, уже пятый санкционный пакет против рф, который Совет ЕС согласовал и вскоре введет в действие.

Такая информация опубликована на официальном сайте Совета Европы.

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По словам представителя организации Жозепа Борреля, нынешние экономические ограничения напрямую связаны с трагическими обстоятельствами, которые вскрылись на Киевщине после освобождения региона от российских захватчиков. Речь идет о массовых расстрелах мирных жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов.

"Цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится", — подчеркнул Боррель.

В список новых санкций входят запреты на: - покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года; - предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России; - любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом; - на экспорт, нацеленные на топливо для реактивных двигателей и другие товары (техника, транспортное оборудование); - на импорт древесины, удобрений, морепродуктов и спиртного.

Также Евросоюз запрещает российским компаниям учавствовать в госзакупках на территории государств-членов, еще больше "обрубает" возможность завести крипто-кошелек и т.п.

Дополнительно вводятся санкции против новых олигархов, бизнесменов и компании, которые могут быть напрямую связаны с вторжением российской армии в Украину.

Отдельно подчеркнем, что под запрет попадут еще четыре ключевых российских банка, который держат около четверти всего банковского сектора россии.

В заявлении Совета Евросоюза отмечается, что от рф требуется немедленное прекращение агрессии. Также дипломаты осуждают каждое из военных преступлений, совершенное оккупационной армией.

Добавим, что угольное эмбарго должно было начаться на месяц раньше — еще в июле. Однако со стороны Германии оказалось слишком много противников такого решения, поэтому запрет на поставки такого топлива пришлось отстрочить.