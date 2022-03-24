Великобритания ввела новые санкции против россии: в списке банки и известные бизнесмены

В санкционный список попали десятки физлиц из россии.

Великобритания ввела санкции в отношении 59 физлиц из рф, включая Германа Грефа и Олега Тинькова.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на правительство страны.

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Под санкции также попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк.

Кроме того, Лондон ввел санкции против Российской железной дороги (РЖД), "Совкомфлота", "РусГидро" и российских оборонных предприятий.

Ранее Великобритания ввела санкции против нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а также журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Документом замораживаются активы в Великобритании и вводится запрет на въезд в страну.

Глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс сообщала, что под санкциями находятся свыше 1 000 российских граждан и предприятий.

Напомним, после того, как россия напала на Украину, Евросоюз, США другие страны ввели против рф целый ряд санкций. Кроме того, сотрудничать со страной-агрессором и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались сотни компаний.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новые санкции стран Запада против россии за ее вторжение в Украину.