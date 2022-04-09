Эвакуация с Донбасса продолжается: с каких станций можно выехать на эвакуационном поезде

Граждан призывают уезжать из городов, где ситуация с обстрелами может ухудшиться.

После ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске, где погибли 50 мирных жителей, эвакуацию по железной дороге из этого города приостановили. Однако поезда не прекратят эвакуировать людей из Донецкой и Луганской области в других городах.

Как сообщила Укрзализныця, эвакуационные поезда будут забирать людей со Славянска, Покровска, а также со станции Новозолотаревка (Луганская область).

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Полное расписание поездов национальный перевозчик обещает опубликовать отдельно на своих страницах в социальных сетях.

После трагедии в Краматорске отметили, что на вокзалах будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений людей. Поскольку обстрелы становятся все более интенсивными, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации сообщили, что направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Эвакуационные коридоры на 9 апреля

В субботу, 9 апреля, украинские власти организовали 10 гуманитарных коридоров, которые позволят эвакуироваться жителям Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного. Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.

Донецкая область

Путем Мариуполь – Запорожье можно будет выехать только на собственном транспорте.

Запорожская область

Из области можно будет выехать как на собственном транспорте, так и на эвакуационных автобусах по следующим маршрутам:

Бердянск — Запорожье.

Токмак — Запорожье (место собрания: ул. Шевченко, 5).

Энергодар — Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).

Мелитополь — Запорожье (в случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей — пожарная часть №10).

Луганская область

Северодонецк — Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28).

Лисичанск — Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная — Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42).

село Горное — Бахмут (место собрания: ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Напомним, что украинские власти на фоне усиления обстрелов украинских городов просят граждан эвакуироваться из Донецкой и Луганской областей. Не исключено, что ситуация в регионах может ухудшаться, поэтому граждан просят найти более безопасное место. С таким же обращением выступил мэр Днепра Борис Филатов.