Эвакуация с Донбасса продолжается: с каких станций можно выехать на эвакуационном поезде
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Граждан призывают уезжать из городов, где ситуация с обстрелами может ухудшиться.
После ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске, где погибли 50 мирных жителей, эвакуацию по железной дороге из этого города приостановили. Однако поезда не прекратят эвакуировать людей из Донецкой и Луганской области в других городах.
Как сообщила Укрзализныця, эвакуационные поезда будут забирать людей со Славянска, Покровска, а также со станции Новозолотаревка (Луганская область).
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Полное расписание поездов национальный перевозчик обещает опубликовать отдельно на своих страницах в социальных сетях.
После трагедии в Краматорске отметили, что на вокзалах будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений людей. Поскольку обстрелы становятся все более интенсивными, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации сообщили, что направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью.
Эвакуационные коридоры на 9 апреля
В субботу, 9 апреля, украинские власти организовали 10 гуманитарных коридоров, которые позволят эвакуироваться жителям Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного. Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.
Донецкая область
Путем Мариуполь – Запорожье можно будет выехать только на собственном транспорте.
Запорожская область
Из области можно будет выехать как на собственном транспорте, так и на эвакуационных автобусах по следующим маршрутам:
- Бердянск — Запорожье.
- Токмак — Запорожье (место собрания: ул. Шевченко, 5).
- Энергодар — Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).
- Мелитополь — Запорожье (в случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей — пожарная часть №10).
Луганская область
- Северодонецк — Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28).
- Лисичанск — Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная — Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42).
- село Горное — Бахмут (место собрания: ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Напомним, что украинские власти на фоне усиления обстрелов украинских городов просят граждан эвакуироваться из Донецкой и Луганской областей. Не исключено, что ситуация в регионах может ухудшаться, поэтому граждан просят найти более безопасное место. С таким же обращением выступил мэр Днепра Борис Филатов.
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