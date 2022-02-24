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Тревожный чемоданчик: что обязательно в него положить (инфографика)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Тревожный чемоданчик: что в него положить Новость обновлена 24 февраля 2022, 08:57
Тревожный чемоданчик: что в него положить

Узнайте, как быстро собрать функциональный тревожный чемоданчик

В четверг, 24 февраля, войска Путина зашли в Украину и начали обстрел многих городов. Жителей Луганщины уже призвали покинуть регион. Разумеется, украинцы сейчас хотят подготовиться к вводу войск на свои территории и собрать все необходимые вещи для того, чтобы можно было быстро эвакуироваться в безопасное место. Рассказываем, что обязательно должно входить в ваш тревожный чемоданчик.

Как правильно собрать тревожный чемоданчик, рассказали в Национальной полиции.

Тревожный чемоданчик: что в него должно входить

Что обязательно должно входить в ваш тревожный чемоданчик
Что обязательно должно входить в ваш тревожный чемоданчик
  • Итак, согласно рекомендациям, лучше всего сделать вашим тревожным чемоданчиком влагостойкий рюкзак объемом 20-25 литров.
  • Далее обязательно соберите документы (паспорт, водительское удостоверение) и деньги. Желательно, чтобы большая часть была в наличных, банковские карты тоже берите.
  • Устройства связи. Мобильные телефоны, зарядные устройства.
  • Продуктовый набор, вода. Берите с собой галеты, консервы — все, что долго хранится.
  • Аптечка. Возьмите бинты, пластырь, йод, жаропонижающие.
  • Одежда. Берите только самое необходимое: белье, теплые вещи.
  • Посуда. Ложки, миски, котелок.
  • Набор для выживания. Фонарик, сигнальные устройства.

Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение.

Очевидцы из многих украинских городов, в частности Киева, Одессы и Харькова, сообщают о взрывах и публикуют видеозаписи в социальных сетях.

Теги:
#Путин #Война #Владмир Путин #Тревожный чемоданчик
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