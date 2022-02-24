Тревожный чемоданчик: что обязательно в него положить (инфографика)
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Узнайте, как быстро собрать функциональный тревожный чемоданчик
В четверг, 24 февраля, войска Путина зашли в Украину и начали обстрел многих городов. Жителей Луганщины уже призвали покинуть регион. Разумеется, украинцы сейчас хотят подготовиться к вводу войск на свои территории и собрать все необходимые вещи для того, чтобы можно было быстро эвакуироваться в безопасное место. Рассказываем, что обязательно должно входить в ваш тревожный чемоданчик.
Как правильно собрать тревожный чемоданчик, рассказали в Национальной полиции.
Тревожный чемоданчик: что в него должно входить
- Итак, согласно рекомендациям, лучше всего сделать вашим тревожным чемоданчиком влагостойкий рюкзак объемом 20-25 литров.
- Далее обязательно соберите документы (паспорт, водительское удостоверение) и деньги. Желательно, чтобы большая часть была в наличных, банковские карты тоже берите.
- Устройства связи. Мобильные телефоны, зарядные устройства.
- Продуктовый набор, вода. Берите с собой галеты, консервы — все, что долго хранится.
- Аптечка. Возьмите бинты, пластырь, йод, жаропонижающие.
- Одежда. Берите только самое необходимое: белье, теплые вещи.
- Посуда. Ложки, миски, котелок.
- Набор для выживания. Фонарик, сигнальные устройства.
Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.
На данный момент по всей территории Украины введено военное положение.
Очевидцы из многих украинских городов, в частности Киева, Одессы и Харькова, сообщают о взрывах и публикуют видеозаписи в социальных сетях.
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