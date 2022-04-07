Советую выехать: Филатов обратился к жителям Днепра с важной просьбой
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В ближайшие недели ситуация в области может резко ухудшится
Мэр Днепра Борис Филатов посоветовал жителям города эвакуироваться в сторону западных областей Украины, поскольку в апреле 2022 года российские оккупанты могут усилить атаки на город.
Об этом он заявил в рамках брифинга в Днепропетровской областной государственной администрации 7 апреля.
Чиновник объяснил, что на сегодняшний день в Днепр приезжают эвакуированные из "горячих" точек украинцы, и даже возвращаются некоторые жители, которые были в других регионах.
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"Ситуация на Донбассе постепенно накаляется и мы понимаем, что апрель будет достаточно горячим, поэтому просьба: все, кто имеет возможность выехать (в первую очередь женщины, дети, старики, те, кто не задействован в работе критической инфраструктуры), — я бы рекомендовал побыть в более безопасном месте", — подчеркнул Филатов.
Стоит заметить, что по состоянию на 7 апреля российские военные множество раз уже пытались пробиться на территорию Днепропетровской области, однако до сих пор не смогли этого сделать.
Днепр, Павлоград, Новомосковск, Зеленодольск и некоторые другие населенные пункты уже были под разномастными обстрелами, но серьезных потерь пока удается избегать, и, более того, даже отгонять оккупантов от границ области.
Как сообщал "Телеграф", ночью 6 апреля россияне ударили по нефтебазе под Днепром, был огромный пожар.
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