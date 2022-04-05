Экс-главнокомандующий НАТО назвал новую главную цель россии в Украине

Чтобы Украина смогла защититься, Кларк призвал Европу предоставить стране тяжелое вооружение.

Бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал в отставке Уэсли Кларк считает, что после вывода своих войск из Киевской, Черниговской и Житомирской областей, россия сосредоточится на захвате города Днепр.

Об этом Уэсли Кларк во время интервью CNN.

"Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача", — заявил отставной генерал.

Кларк считает, что диктатор путин хочет заполучить контроль над Восточной Европой, а также разрушить НАТО. Он отмечает, что лучший способ защитить Европу и международную систему — это оказать Украине ту помощь, в которой она нуждается, что позволит ей справиться с россией на поле боя.

Экс-командующий НАТО призвал предоставить Украине не только "Стингеры" и "Джавелины", но и тяжелое вооружение, как танки и истребители. Имея такую боевую технику, украинские бойцы смогут остановить путинскую армию.

Как сообщалось ранее, после отступления из Киевской и Черниговской областей, россия проводит переброску войск для того, чтобы усилить давление на украинских защитников в восточных и южных областях. В Минобороны Украины заявляли, что одной из приоритетных целей для российских захватчиков является Харьков.

Также "Телеграф" сообщал, что, кроме планов дальнейшего наступления на украинские населенные пункты, россия может рассматривать возможность нападения на страны НАТО. Альянс уже готовит силы на этот случай.