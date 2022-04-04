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россия планирует захватить крупный украинский город: раскрыты планы оккупантов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Войско российских оккупантов Новость обновлена 04 апреля 2022, 17:50
Войско российских оккупантов

россияне налаживают логистические маршруты, создают запасы боеприпасов и ракет

российская армия занята подготовкой к новому удару по Украине: враг планирует оцепить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить первую столицу Украины — город Харьков.

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Указанную информацию во время очередного пресс-брифинга в понедельник, 4 апреля, обнародовал представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Продолжается широкомасштабная вооруженная агрессия россии против нашего государства. Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки ООС и завладеть городом Харьков", — сообщил представитель ведомства.

По его словам, российская армия продолжает использовать высокоточное оружие для уничтожения объектов критической инфраструктуры в Украине. Кроме того, враг формирует и перемещает дополнительно созданные подразделения из состава мобилизационного резерва, чтобы они приняли участие в боевых действиях на украинских землях.

Также Мотузяник добавил, что россияне налаживают логистические маршруты, создают запасы боеприпасов, ракет, горюче-смазочных материалов, а также готовят медицинские учреждения для дальнейшей госпитализации раненых солдат.

Обращение Александра Мотузяника

Ранее "Телеграф" сообщал, что, кроме планов дальнейшего наступления на украинские населенные пункты, россия может рассматривать возможность нападения на страны НАТО. Альянс уже готовит силы на этот случай.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Война #Наступление
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