Украинские войска полностью освободили Киевскую и Черниговскую области (карты)

Впереди теперь много работы по разминированию и восстановлению

На понедельник, 4 апреля, на 40-ой день с начала полномасштабного наступления российские оккупанты освободили территорию Киевской и Черниговской областей Украины, из Сумской выведена военная техника и большинство захватчиков, идет зачистка.

Об этом можно судить по заявлениям местной власти и свежим картам боевых действий, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что первые заявления об отступлении российских войск появились днем 29 февраля, — в рф это обосновали якобы завершением этапа "спецоперации", как они называют военное вторжение в Украину.

Спустя почти неделю, оккупанты полностью отступили с территории Киевской и Черниговской областей, на территории Сумской еще осталось некоторое количество российских военных, их зачищают украинские защитники.

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Сейчас местные администрации активно работают над разминированием территорий и приведением их в порядок, поскольку многие населенные пункты остались на грани гуманитарной катастрофы.

Вот как выглядела карта боевых действий по состоянию на 28 марта, до начала вывода войск рф:

Карта боевых действий Украина 28.03.2022

А вот так уже обстоят дела с размещением сил и средств противника на 4 апреля:

Карта боевых действий Украина 04.04.2022

Напомним, что в попытке захвата украинских территорий россия потеряла уже более 18 тысяч человек.

Как сообщал "Телеграф", российские военные теперь пытаются укрепиться на юге и продвинуться на востоке Украины.