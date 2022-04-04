Украинские войска полностью освободили Киевскую и Черниговскую области (карты)
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Впереди теперь много работы по разминированию и восстановлению
На понедельник, 4 апреля, на 40-ой день с начала полномасштабного наступления российские оккупанты освободили территорию Киевской и Черниговской областей Украины, из Сумской выведена военная техника и большинство захватчиков, идет зачистка.
Об этом можно судить по заявлениям местной власти и свежим картам боевых действий, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что первые заявления об отступлении российских войск появились днем 29 февраля, — в рф это обосновали якобы завершением этапа "спецоперации", как они называют военное вторжение в Украину.
Спустя почти неделю, оккупанты полностью отступили с территории Киевской и Черниговской областей, на территории Сумской еще осталось некоторое количество российских военных, их зачищают украинские защитники.
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Сейчас местные администрации активно работают над разминированием территорий и приведением их в порядок, поскольку многие населенные пункты остались на грани гуманитарной катастрофы.
Вот как выглядела карта боевых действий по состоянию на 28 марта, до начала вывода войск рф:
А вот так уже обстоят дела с размещением сил и средств противника на 4 апреля:
Напомним, что в попытке захвата украинских территорий россия потеряла уже более 18 тысяч человек.
Как сообщал "Телеграф", российские военные теперь пытаются укрепиться на юге и продвинуться на востоке Украины.
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