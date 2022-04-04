Украина выиграла битву за Киев - на востоке ситуация иная: свежие карты боевых действий

рф пытается закрепиться на востоке и юге

После того, как российские войска отошли от Киева и начали отступать на территорию Беларуси и Курской области рф, украинские военные продолжают зачищать украинскую землю от тех россиян, кого бросили при хаотичном отступлении.

При этом аналитики The Institute for the Study of War отмечают, что перелом в войне все еще может произойти, если россия достигнет своей цели на востоке. Линия российской оккупации на юге и востоке показывает прогресс наступления россиян на этих направлениях.

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Специалисты отметили, что победа в битве за Киев украинской стороны хоть и значительна, но не является решающей. Росвойска будут пытаться удержать окрестности Сум и Конотопа, чтобы обеспечить прикрытие для отхода. Ожидается, что западнее Харькова почти все войска рф отступят со своих позиций.

Общая карта боевых действий на 4 апреля (ISW)

Отметим, что по данным создателей карты DeepState на Северском направлении основные подразделения войск россии отступили полностью. Участки остаточного присутствия армии рф маркированы серым.

Общая карта боевых действий на 4 апреля (DeepState)

Киевское направление

Киевская область очищена от оккупантов и украинская сторона собирает данные о жертвах среди мирного населения. Тем временем войска россии отступали так поспешно, что оставили часть своих отрядов в глубине региона, их могут либо вывести, либо зачистить силами украинских военных.

Карта отступления российских войск от Киева (ISW)

На востоке Украины аналитики отмечают ограниченный прогресс россии.

Харьковское направление

Из Харьковской области россияне хотят выдвигаться на юго-восток (из временно захваченного Изюма), продолжают накапливать войска. Сам Харьков продолжают обстреливать.

Харьков и его окрестности на 4 апреля (DeepState)

Донецкое и Луганское направление

На Луганщине коллаборанты сотрудничают с оккупационными войсками и им якобы удалось захватить один из населенных пунктов (Рубежное), но подтверждения этих данных нет. Ожесточенные бои продолжаются на территории областей, но украинские воины не сдают своих позиций.

Бои на востоке Украины на 4 апреля (ISW)

Мариупольское направление

Мариуполь не взят. Несмотря на все усилия россии по захвату города, он еще держится. Из-за проблем со связью точных карт распределения оккупированной территории в городе нет.

Бои за Мариуполь (ISW)

Южное направление

Российские войска пытаются вернуть себе контроль над всей Херсонской области и ведут локальные бои.

Юг Украины почти полностью оккупирован (DeepState)

Аналитики отмечают, что если линия фронта будет заморожена мирными соглашениями, россия смжодет давить на Украину и со временем собрать силы для более серьезного вторжения.

Ранее "Телеграф" писал, что зверства российской армии в оккупированной части Киевской области вызвали резкое международное осуждение. Офис Президента опубликовал перечень военных частей и подразделений, которые совершали убийства, казни, пытки и изнасилования мирных жителей.