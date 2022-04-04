Оккупанты пока отказались от захвата Киева, планируют наступать в другом месте: подробности

В ВСУ подвели итоги 3 апреля.

Оккупанты временно отказались от планов по взятию Киева, но собирается в ближайшее время начать наступление на Северодонецк и Великую Новоселку.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ, подводя итоги 3 апреля.

Отмечается, что враг пока отказался от попыток окружить или захватить Киев, однако продолжает наносить многочисленные ракетные удары по объектам инфраструктуры в разных частях Украины.

На Полеском направлении россияне занимаются отводом отдельных частей на территории Беларуси и далее на территорию россии. Также указывается, что отдельные подразделения были переброшены в Белгород военно-транспортными самолетами. После отступления с территории Украины оккупанты провели минирование ранее занимаемых позиций и местности.

На Слобожанском направлении россияне продолжают наносить артиллерийские удары по жилым районам Харькова и пытается провести перегруппировку войск. Также оккупанты пытались возобновить наступление на Изюмском направлении, но не достигли успеха.

На Донецком и Таврийском направлениях противник фокусирует основные усилия на попытках захватить Рубежное, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Кроме того, в ВСУ предупредили, что возможно в ближайшие сутки оккупанты начнут наступление на Северодонецк и Великую Новоселку.

Также тяжелые бои ведутся за Мариуполь.

На Южнобужском направлении оккупационные войска пытаются закрепиться в районе населенного пункта Александровка, а также выйти на админграницы Херсонской области.

Как сообщалось ранее, украинские военные полностью освободили три населенных пункта в Черниговской области. Речь идет о Колычевке, Ягодном и Ивановке.