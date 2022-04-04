За сутки 300 солдат и 4 самолета: данные Генштаба ВСУ о потерях врага
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За 39 дней войны россия потеряла 18300 солдат и офицеров.
В понедельник, 4 апреля, на 40-й день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 4 апреля, сообщает "Телеграф".
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Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составили:
личного состав — около 18300 человек,
танков — 647 ед,
боевых бронированных машин — 1844 ед,
артиллерийских систем — 330 ед,
РСЗО — 107 ед,
средства ПВО — 54 ед,
самолетов — 147 ед,
вертолетов — 134 ед,
автомобильной техники — 1273 ед,
корабли/катера — 7 ед,
цистерн с ГСМ — 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 92.
Специальная техника — 25.
Пусковые установки ОТРК — 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, неподалеку от берегов Одессы, украинскими защитниками мог быть подбит один из российских фрегатов, обстреливавших мирные города.
Кроме того, ВСУ не только успешно атакуют россиян на море, но и на суше — в ночь на 4 апреля пятый резервный батальон 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировал из "Джавелина" бронетехнику врага.
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