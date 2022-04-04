За сутки 300 солдат и 4 самолета: данные Генштаба ВСУ о потерях врага

За 39 дней войны россия потеряла 18300 солдат и офицеров.

В понедельник, 4 апреля, на 40-й день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 4 апреля, сообщает "Телеграф".

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составили:

личного состав — около 18300 человек,

танков — 647 ед,

боевых бронированных машин — 1844 ед,

артиллерийских систем — 330 ед,

РСЗО — 107 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолетов — 147 ед,

вертолетов — 134 ед,

автомобильной техники — 1273 ед,

корабли/катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 92.

Специальная техника — 25.

Пусковые установки ОТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Напомним, неподалеку от берегов Одессы, украинскими защитниками мог быть подбит один из российских фрегатов, обстреливавших мирные города.

Кроме того, ВСУ не только успешно атакуют россиян на море, но и на суше — в ночь на 4 апреля пятый резервный батальон 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировал из "Джавелина" бронетехнику врага.