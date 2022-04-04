Укр

Удачный выстрел: военные показали попадание из "Джавелина" (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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"Джавелин" в действии Новость обновлена 04 апреля 2022, 08:56
"Джавелин" в действии

Украинские воины продолжают бороться с российско-оккупационными войсками

Защитники Украины не только успешно атакуют россиян на море, но и на суше. В ночь на четвертое апреля 5 резервный батальон 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировал из "Джавелина" бронетехнику врага.

Они поделились впечатляющим видео того, как горит российская техника.

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Где именно и какую технику россиян подбили не сообщается из соображений безопасности, но на видео хорошо видно весь процесс — от момента выстрела, траекторию полета снаряда, попадание в цель. Дальше следует взрыв и техника начинает дымиться, а затем разгорается все ярче и ярче.

"Джавелин" (Javelin) — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Из него можно на только подбить бронетехнику, но и вертолеты, беспилотники на низкой траектории и садящиеся самолеты. На видео видно, что снаряд практически преодолел поле — максимальная дальность выстрела из "Джавелина" — 3000 метров.

Ранее "Телеграф" писал, что из-под Киева выводят российские войска в Беларусь и россию, но при этом усиливается военное давление рф на юг и восток страны.

Теги:
#Война #Выстрел #Джавелин
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