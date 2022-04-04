Война – день 40: пока мир в раздумьях над санкциями для Кремля, оккупанты бомбят Тернополь, Одессу и Николаев

Оперативно о главном за день.

В Украине начались 40-е сутки противостояния российским захватчикам. За это время потери вражеской армии вылились в немалую цифру – 18000 солдат и офицеров погибли, а потеря военной техники начала измеряться в тысячах. ЗСУ удалось вытеснить россиян из Киевской области, но последствия их пребывания там ужаснули и заставили задуматься едва ли не все международное сообщество. Зверские убийства сотен людей, изнасилование несовершеннолетних, мародерство — это далеко не весь перечень преступлений, совершенных в Буче, Ирпене и Гостомеле. Пока мир думает, какими еще санкциями обложить россию, вражеская армия наносит удары по Тернополю, Одессе, Николаеву, Харькову, Мариуполю и другим украинским городам, где от российских ракет погибают десятки мирных жителей.

В этой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 4 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Вооруженные силы Украины освободили и зачистили от врагов три села в Черниговской области.

В Одессе слышные сильные взрывы.

О том, что происходило в Украине 1 апреля, можно узнать в статье: "Война – день 37: санкционная удавка затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев".

Информация за 2 апреля доступна в материале: "Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ увольняют Киевщину".

События российско-украинской войны за 3 апреля доступны в материале: "Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары".