Укр

Бросили рабочий "Бук" и сбежали: в ВСУ похвастались ценным трофеем (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Брошенный "Бук" Новость обновлена 04 апреля 2022, 03:47
Брошенный "Бук"

Судя по всему, машина повреждений не получила

Силы Специальных операций ВСУ похвастались очередным трофеем, который при отступлении оставили россияне.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ССО.

"Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов воины обнаружили российский ЗРК "Бук", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении указано, что помимо брошенной техники, оккупанты оставили неподалеку схрон с боеприпасами, оружием и снаряжением.

Судя по всему, на фото пуско-заряжающая установка 9А39 или ее более поздняя модификация. В ССО не указали, в каком состоянии находится машина, однако видимых повреждений на ней не заметно.

"Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты временно отказались от планов взять Киев и отступают из ряда направлений. В то же время сообщается, что противник планирует провести наступательную операцию на Северодонецк и Великую Новоселку.

Теги:
#Украина #Россия #ССО
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