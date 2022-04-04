Бросили рабочий "Бук" и сбежали: в ВСУ похвастались ценным трофеем (фото)

Судя по всему, машина повреждений не получила

Силы Специальных операций ВСУ похвастались очередным трофеем, который при отступлении оставили россияне.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ССО.

"Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов воины обнаружили российский ЗРК "Бук", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении указано, что помимо брошенной техники, оккупанты оставили неподалеку схрон с боеприпасами, оружием и снаряжением.

Судя по всему, на фото пуско-заряжающая установка 9А39 или ее более поздняя модификация. В ССО не указали, в каком состоянии находится машина, однако видимых повреждений на ней не заметно.

"Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты временно отказались от планов взять Киев и отступают из ряда направлений. В то же время сообщается, что противник планирует провести наступательную операцию на Северодонецк и Великую Новоселку.