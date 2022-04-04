Кинули цілий "Бук" і втекли: у ЗСУ похвалилися цінним трофеєм (фото)

Зважаючи на все, машина пошкоджень не отримала

Сили Спеціальних операцій ЗСУ похвалилися черговим трофеєм, який під час відступу залишили росіяни.

Про це повідомила пресслужба Командування ССО.

"Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій у районі одного з населених пунктів воїни виявили російський ЗРК "Бук", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в повідомленні вказано, що крім покинутої техніки, окупанти залишили неподалік сховище з боєприпасами, зброєю та спорядженням.

Зважаючи на все, на фото пуско-зарядна установка 9А39 або її пізніша модифікація. У ССО не вказали, в якому стані перебуває машина, проте видимих пошкоджень на ній не помітно.

"Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки і продовжують пошуки, щоб повністю "віддячити" їм за трофеї", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти тимчасово відмовилися від планів взяти Київ і відступають із низки напрямків. Водночас повідомляється, що противник планує провести наступальну операцію на Сєвєродонецьк та Велику Новосілку.