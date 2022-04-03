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Своїх не кидають? У мережі показали фото залишених росіянами "відпрацьованих" солдатів і техніки (18+)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Померлі рашисти на українській землі Новина оновлена 03 квітня 2022, 22:10
Померлі рашисти на українській землі

Українські воїни щоразу спростовують гасло росіян

На одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські війська зазнали тяжких втрат.

Фото із залишеними трупами солдатів, бойовою технікою, зброєю та боєприпасами українські бійці опублікували у Facebook.

"Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа — зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", — пишуть у пості.

Як повідомлялося раніше, північні області України поступово зачищають від окупантів, зокрема 2 квітня у Міноборони заявили, що вся Київська область була звільнена від російських загарбників. Однак війська рф, що відступили звідти, неодмінно будуть перекинуті в південні і східні області.

Теги:
#Україна #Війна #Армія РФ #Окупанти
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