Своїх не кидають? У мережі показали фото залишених росіянами "відпрацьованих" солдатів і техніки (18+)

Українські воїни щоразу спростовують гасло росіян

На одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські війська зазнали тяжких втрат.

Фото із залишеними трупами солдатів, бойовою технікою, зброєю та боєприпасами українські бійці опублікували у Facebook.

"Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа — зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", — пишуть у пості.

Як повідомлялося раніше, північні області України поступово зачищають від окупантів, зокрема 2 квітня у Міноборони заявили, що вся Київська область була звільнена від російських загарбників. Однак війська рф, що відступили звідти, неодмінно будуть перекинуті в південні і східні області.