Втрати росіян досягли нової круглої цифри – зведення Генштабу

Окупанти продовжують зазнавати великих втрат

На 39-й день протистояння України російському військовому вторгненню, путінські війська продовжують зазнавати значних втрат. Станом на 3 квітня українські захисники відправили на світ уже близько 18 тисяч окупантів. Точність підрахунку поки що неможлива, адже на багатьох лініях фронту продовжуються активні бойові дії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно склали:

особового складу — близько 18000 осіб,

танків – 644 од.,

бойових броньованих машин — 1830 од.,

артилерійських систем — 325 од.,

РСЗВ — 105 од.

засоби ППО — 54 од.,

літаків – 143 од.,

вертольотів – 134 од.,

автомобільної техніки — 1249 од.,

кораблі/катери — 7 од.,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89.

Спеціальна техніка — 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Зазначимо, що для боротьби з російськими окупантами українці використовують усі доступні кошти. Так, нещодавно вітчизняні десантники похвалилися, як збили два вертольоти Мі-8 за допомогою протитанкового комплексу.

Слід наголосити, що не вся ворожа техніка знищується. Деякі з одиниць, що зберегли боєздатність, модифікуються і ставляться на баланс ЗСУ. Як, наприклад, вогнемета система "Сонцепек", яку наші хлопці відвоювали навіть з повним боєкомплектом.