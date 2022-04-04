Окупанти поки що відмовилися від захоплення Києва, планують наступати в іншому місці: подробиці

У ЗСУ підбили підсумки 3 квітня.

Окупанти тимчасово відмовилися від планів взяття Києва, але збирається найближчим часом розпочати наступ на Сєвєродонецьк і Велику Новосілку.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ, підбиваючи підсумки 3 квітня.

Зазначається, що ворог поки що відмовився від спроб оточити чи захопити Київ, проте продовжує завдавати численних ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в різних частинах України.

На Поліському напрямку росіяни займаються відведенням окремих частин біля Білорусі та далі на територію росії. Також зазначається, що окремі підрозділи було перекинуто до Білгорода військово-транспортними літаками. Після відступу з території України окупанти провели мінування позицій і місцевості, що раніше займалися.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують завдавати артилерійських ударів по житлових районах Харкова та намагаються провести перегрупування військ. Також окупанти намагалися відновити наступ на Ізюмському напрямку, але не досягли успіху.

На Донецькому та Таврійському напрямах противник фокусує основні зусилля на спробах захопити Рубіжне, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Крім того, у ЗСУ попередили, що можливо в найближчу добу окупанти розпочнуть наступ на Сєвєродонецьк та Велику Новосілку.

Також тяжкі бої ведуться за Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку окупаційні війська намагаються закріпитись у районі населеного пункту Олександрівка, а також вийти на адмінкордони Херсонської області.

Як повідомлялося раніше, українські військові повністю звільнили три населені пункти у Чернігівській області. Йдеться про Количівку, Ягідне та Іванівку.