ЗСУ на Чернігівщині звільнили від росіян три села та показали на фото, що лишилося від окупантів

А залишки путінських вбивць з цих населених пунктів повтікали.

На завершення 39-го дня протистояння російським окупантам Збройні сили України звільнили та зачистили від ворогів три села у Чернігівській області.

Як передає оперативне командування "Північ" у Facebook, мова про Количівку, Ягідне та Іванівку.

Наші військовослужбовці зазначили, що ці населені пункти Чернігівщини ще довго будуть пам'ятати жахіття війни, але зараз всі позиції там звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється ЗСУ.

Крім того, у ці села почали завозити для людей гуманітарну допомогу.

А від росіян, як зазначили в ЗСУ, залишилася купа розбитого та спаленого металолому, яка тепер "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали.

Українські військові продемонстрували сказане вище й на фото, на яких показали залишки техніки окупантів.

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Нагадаємо, що днем раніше, 2 квітня, від російських окупантів звільнили майже всю Київську область. За місяць перебування там ворожа армія змінила процвітаючі міста до невпізнаваності, знищивши будинки та інфраструктуру. В Ірпені вдалося побувати фотокореспондентові "Телеграфа", який показав, на що перетворилося колись гарне місто, після того, як туди прийшов "російський світ".

Також "Телеграф" повідомляв, що 1 квітня ЗСУ звільнили близько трьох десятків населених пунктів у Чернігівській та Київській областях. Завдяки грамотно проведеним контратакам української армії окупанти були розбиті або втекли, подекуди кидаючи свою техніку.