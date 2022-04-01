Бий окупанта: на Київщині та Чернігівщині ВСУ звільнили майже 30 населених пунктів

Чимало російських вояк були вимушені втікати до кордонів із Білоруссю

П'ятниця, 1 квітня, стала вельми радісною для жителів близько трьох десятків населених пунктів у Чернігівській та Київській областях — ЗСУ нарешті повернули їх під свій контроль. Завдяки грамотно проведеним контратакам української армії окупанти були розбиті або втекли, подекуди кидаючи свою техніку.

Про це повідомили у свіжому зведенні від Генштабу ЗСУ, пише "Телеграф".

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Варто зазначити, що українські захисники діяли злагоджено в обох областях, затискаючи ворога з усіх можливих боків. Таким чином знову під синьо-жовтим прапором опинилися населені пункти Димер, Демидів, Ясногородка, Гаврилівка, Литвинівка, Козаровичі, Глібівка, Жовтневе, Талакунь, Маковище, Хмільна, Миколаївка, Сухолуччя, Липівка.

Також чудово потрудилися наші бійці майже на межі між Чернігівщиною та Київщиною — понад десять сіл та селищ були раді дізнатися, що російські окупанти нарешті покинули їхню територію, підібгавши хвости. Для жителів Шевченкового, Рудні, Бобрика, Старої Басані, Нової Басані, Погребів, Макіївки, Бажанівки, Шняківки, Володимирівки, Софіївки та Сального 1 квітня відтепер стане не днем сміху, а днем визволення від рашистської навали.

Окремо додамо, що кілька годин тому журналіст Богдан Амінов повідомив, що його рідний Іванків у Київській області також було деокуповано. У селищі майже цілий місяць не було ні світла, ні зв'язку.

Нагадаємо, що українська сторона уже кілька діб поспіль успішно контратакує на багатьох напрямках. Завдяки цьому окупантів вдалося вибити із одинадцяти сел на Херсонщині, а також очистити від ворожої навали кілька населених пунктів у Запорізькій області.