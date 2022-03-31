Росіяни розбиті: українські десантники звільнили кілька сіл у Запорізькій області

Українські десантники чудово впоралися з поставленим завданням

На Запоріжжі жителі одразу кількох населених пунктів можуть спокійно видихнути — українські захисники "вибили" з них російських окупантів, які "кошмарили" населення деякий час. Станом на 31 березня у Затишші, Веселому, Зеленому Гаю, Червоному та Малинівці не залишилося загарбників.

Відмінні новини повідомили у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ, передає "Телеграф".

"Викурюванням" ворожих солдатів займалися підрозділи десантно-штурмових військ, а також інші підрозділи Сил оборони Запорізького краю. Судячи з карти, українцям вдалося дати відмінну відсіч загарбникові, звільнивши від російської армії значну частину території області.

Звільнені села на карті області

Також наші захисники відзвітували, що під час боїв росіяни масово залишали свою техніку, намагаючись врятуватися.

Втім, дехто так і залишився разом із нею назавжди.

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На дорогах Запорізької області поки що можна побачити згорілі або повністю розбиті танки, БМП, а також вантажні машини, які призначалися чи то для перевезення піхоти, чи то для підвезення забезпечення окупантів. Тепер вони придатні хіба що на металобрухт.

Нагадаємо, що за тридцять шість днів війни російська армія вже втратила в Україні близько 17,5 тисячі осіб особового складу. Кількість втраченої назавжди техніки також величезна — кількість танків перевищила 610, а броневиків — 1700.

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