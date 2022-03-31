Рус

Welcome to Ukraine: військові показали, як збивають авіацілі супротивника (ефектне відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
824
Українські захисники максимально точні у своєму "небесному полюванні" Новина оновлена 31 березня 2022, 07:29
Українські захисники максимально точні у своєму "небесному полюванні"

Ще одна російська бойова "пташка" залишиться в українських полях

Українські військовослужбовці, які вже 36-й день дають потужну відсіч російської армії, продовжують планомірно знищувати авіаційні "вітання" від ворога. Днями, наприклад, похвалилися, як їм вдалося ліквідувати ворожий безпілотник в умовах не надто "літної погоди".

Відеозаписомподілився TikTok-користувач kosha_ma.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

У мережі стверджують, що наші захисники використали для атаки з авіацілі самохідний зенітний ракетний комплекс "Бук М1". Заряд, випущений з української техніки, прицільно вдарив по російському безпілотнику над хмарами. Закінчилося ж "полювання" яскравим спалахом у небі і наступними іскрами "салюта" — уламками БПЛА, що намагався проникнути на українську територію.

Місце, де проводилася зйомка, не розкривається. При цьому користувачі мережі припускають, що, ймовірно, безпілотник могли знищити десь на Харківщині. Автор відео цього ні підтверджує, ні заперечує.

Тим часом про знищення на Слобожанському напрямку одного безпілотника і одразу трьох літаків раніше відзвітували в пресслужбі Повітряного командування "Схід".

Також ми розповідали, як філігранно українська армія ліквідує ворожі танки.

Теги:
#Україна #Росія #Ліквідація #Втрати #ЗСУ
Так знищують російську армію
Україна
росія вивела частину військ з-під Києва, але тисне на Донбасі: свіжі карти бойових дій в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Так знищують російську армію
росія вивела частину військ з-під Києва, але тисне на Донбасі: свіжі карти бойових дій в Україні
Дата публікації
Категорія
У Берліні намагаються поставити росію на місце
Шольц остаточно "послав" путіна з його газовим шантажем
Дата публікації
Категорія
Роман Абрамович
Арахамія розповів про роль Абрамовича на переговорах між росією та Україною
Дата публікації
Категорія
С-300
НАТО саме захоче вступу України: у Словенії оцінили успіхи ЗСУ у війні проти росії
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 31 березня
Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України