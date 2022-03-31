Welcome to Ukraine: військові показали, як збивають авіацілі супротивника (ефектне відео)

Ще одна російська бойова "пташка" залишиться в українських полях

Українські військовослужбовці, які вже 36-й день дають потужну відсіч російської армії, продовжують планомірно знищувати авіаційні "вітання" від ворога. Днями, наприклад, похвалилися, як їм вдалося ліквідувати ворожий безпілотник в умовах не надто "літної погоди".

Відеозаписомподілився TikTok-користувач kosha_ma.

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Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

У мережі стверджують, що наші захисники використали для атаки з авіацілі самохідний зенітний ракетний комплекс "Бук М1". Заряд, випущений з української техніки, прицільно вдарив по російському безпілотнику над хмарами. Закінчилося ж "полювання" яскравим спалахом у небі і наступними іскрами "салюта" — уламками БПЛА, що намагався проникнути на українську територію.

Місце, де проводилася зйомка, не розкривається. При цьому користувачі мережі припускають, що, ймовірно, безпілотник могли знищити десь на Харківщині. Автор відео цього ні підтверджує, ні заперечує.

Тим часом про знищення на Слобожанському напрямку одного безпілотника і одразу трьох літаків раніше відзвітували в пресслужбі Повітряного командування "Схід".

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