Одразу три літаки ворога збиті на сході України: деталі

Українське ППО продовжує працювати.

У середу, 30 березня, на 35-й день війни в українському небі було збито одразу три військові літаки загарбників.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряного командування "Схід" у Facebook.

За інформацією джерела, на Слобожанському напрямку в середу українська ППО збила відразу три російські літаки. Крім того, повідомляється, що окупанти втратили один безпілотний літальний апарат.

"Підвищуємо ставки! Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо — винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА. Тримаємо стрій! Слава ППО! А ми попереджали!", — повідомили у пресслужбі командування "Схід".

Нагадаємо, 30 березня в міноборони рф заявили, що виконали всі основні завдання на Київському та Чернігівському напрямах. Ця заява прозвучала наступного дня після переговорів Києва та Москви у Стамбулі, де російська сторона несподівано заявила про відведення військ з-під столиці України та Чернігова. Пізніше глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що деескалація на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.