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200 убитих за добу: свіжі цифри втрат окупантів від Генштабу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Армія росії зазнає великих втрат
Армія росії зазнає великих втрат

На сьогоднішній день в Україні вбито вже 17500 окупантів

На тридцять шосту добу протистояння України російському військовому вторгненню, рф продовжує зазнавати значних втрат.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 31 березня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

Так, за добу росіяни втратили 200 осіб особового складу. На сьогоднішній день в Україні вбито вже 17500 окупантів.

Також російська армія зазнає великих втрат у військовій техніці. Так, ворожі солдати втратили вже 614 танків, 1735 бойових броньованих машин, 311 артилерійських систем, 96 РСЗВ.

Значних втрат зазнає і ворожа бойова авіація. Так, окупанти втратили 54 системи протиповітряної оборони, 135 літаків, 131 вертоліт.

Крім того, росіяни позбулися 1201 одиниці автомобільної техніки, 7 кораблів, 75 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 83 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 одиниці спеціальної техніки та 4 пускові установки ОТРК.

Раніше "Телеграф" публікував нові карти бойових дій в Україні. Виходячи з них, росія вивела частину військ з-під Києва, але тисне на Донбасі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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