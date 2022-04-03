Своих не бросают? В сети показали фото оставленных россиянами "отработанных" солдат и техники (18+)

Украинские воины раз за разом опровергают лозунг россиян

На одном из направлений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские войска понесли тяжелые потери.

Фото с оставленными трупами солдат, боевой техникой, оружием и боеприпасами украинские бойцы опубликовали в Facebook.

"Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело – встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях", — пишут в посте.

Как сообщалось ранее, северные области Украины постепенно зачищают от оккупантов, в частности 2 апреля в Минобороны заявили, что вся Киевская область была освобождена от российских захватчиков. Однако отступившие оттуда войска россии непременно будут переброшены в южные и восточные области.