Своих не бросают? В сети показали фото оставленных россиянами "отработанных" солдат и техники (18+)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1513
Украинские воины раз за разом опровергают лозунг россиян
На одном из направлений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские войска понесли тяжелые потери.
Фото с оставленными трупами солдат, боевой техникой, оружием и боеприпасами украинские бойцы опубликовали в Facebook.
"Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело – встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях", — пишут в посте.
Как сообщалось ранее, северные области Украины постепенно зачищают от оккупантов, в частности 2 апреля в Минобороны заявили, что вся Киевская область была освобождена от российских захватчиков. Однако отступившие оттуда войска россии непременно будут переброшены в южные и восточные области.
- Дата публикации
-
- Категория
-