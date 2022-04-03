Укр

Своих не бросают? В сети показали фото оставленных россиянами "отработанных" солдат и техники (18+)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1513
Почившие рашисты на украинской земле Новость обновлена 03 апреля 2022, 22:10
Почившие рашисты на украинской земле

Украинские воины раз за разом опровергают лозунг россиян

На одном из направлений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские войска понесли тяжелые потери.

Фото с оставленными трупами солдат, боевой техникой, оружием и боеприпасами украинские бойцы опубликовали в Facebook.

"Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело – встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях", — пишут в посте.

Как сообщалось ранее, северные области Украины постепенно зачищают от оккупантов, в частности 2 апреля в Минобороны заявили, что вся Киевская область была освобождена от российских захватчиков. Однако отступившие оттуда войска россии непременно будут переброшены в южные и восточные области.

Теги:
#Украина #Война #Армия РФ #Оккупанты
Улицы Бучи после ухода россиян буквально усеяны телами погибших украинцев
Украина
Из освобожденных районов Киевщины уже вывезены сотни тел — Венедиктова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Улицы Бучи после ухода россиян буквально усеяны телами погибших украинцев
Из освобожденных районов Киевщины уже вывезены сотни тел — Венедиктова
Дата публикации
Категория
После провала блицкрига путин на ходу меняет планы касательно войны в Украине
У путина начнутся проблемы из-за проигрыша Киева, — глава делегации Украины в НАТО
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский матерям солдат россии: "Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили"
Дата публикации
Категория
Спецслужбы Украины могут перенять израильский опыт
Геноцид в Буче: создадут ли в Украине свой "отряд возмездия" и как нам поможет опыт Израиля
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 3 апреля
Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары