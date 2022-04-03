Потери россиян достигли новой круглой цифры - сводка Генштаба

Оккупанты продолжают нести большие потери

На 39-й день противостояния Украины российскому военному вторжению, путинские войска продолжают нести значительные потери. По состоянию на 3 апреля потери врага составили уже около 18 тысяч солдат. Точность подсчета пока невозможна, ведь на многих линиях фронта продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

личного состава — около 18000 человек,

танков ‒ 644 ед,

боевых бронированных машин — 1830 ед,

артиллерийских систем — 325 ед,

РСЗО — 105 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники — 1249 ед,

корабли/катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89.

Специальная техника – ​​24.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Отметим, что для борьбы с российскими оккупантами украинцы используют все доступные средства. Так, недавно отечественные десантники похвастались, как сбили два вертолета Ми-8 с помощью противотанкового комплекса.

Следует подчеркнуть, что не вся вражеская техника уничтожается. Некоторые из сохранивших боеспособность единиц модифицируются и ставятся на баланс ВСУ. Как, к примеру, огнеметная система "Солнцепек", которую наши парни отвоевали даже с полным боекомплектом.