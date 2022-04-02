Укр

Уникальный случай: украинские десантники сбили два вертолета врага "не тем" оружием

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1624
Подбитые летательные аппараты противника Новость обновлена 02 апреля 2022, 09:58
Подбитые летательные аппараты противника

Это первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель

Вооруженные силы Украины продолжают непрерывно оберегать украинские земли от захватчиков из россии и каждый день уничтожают бесчисленное количество живой силы и боевой техники противника. В частности, бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ювелирно уничтожили сразу два транспортно-боевых вертолета Ми-8 российской армии.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как в субботу на своей странице в соцсети сообщил пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, две летальные машины оккупантов были сбиты в Харьковской области вчера, 1 апреля.

Наши умелые защитники впервые за все время войны подвели вражескую авиацию, используя отечественный переносной противотанковый ракетный комплекс "Корсар" (который вообще предназначен не для воздушных целей). После поражения ракетой, воздушное судно стало неуправляемым, в результате чего столкнулось с летевшим сзади еще одним вертолетом.

На картах, которые обнародовали наши защитники, отчетливо видно, как пылают вертолеты противника после "успешного" приземления.

Видео от Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

"Мы гордимся мастерством, военным успехом и профессионализмом наших десантников! Смерть российским оккупантам! Слава ДШВ!", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским военнослужащим удалось сбить над оккупированной Луганщиной вражеский ударный вертолет Ми-28, который благодаря усовершенствованному оборудованию для "работы" в темное время суток, называют — "Ночным охотником."

Теги:
#Украина #Россия #Война #Корсар
NYT: россия не случайно бомбит мирные города, направляя поток беженцев в Европу
Украина
NYT: россия не случайно бомбит мирные города, направляя поток беженцев в Европу
Дата публикации
Дата публикации
Категория
NYT: россия не случайно бомбит мирные города, направляя поток беженцев в Европу
NYT: россия не случайно бомбит мирные города, направляя поток беженцев в Европу
Дата публикации
Категория
россияне меняют главную цель атаки
Планы россии изменились: новые карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Главком ВСУ Валерий Залужный на одних из учений перед войной
Дал по зубам армии путина: что известно про главкома ВСУ Валерия Залужного
Дата публикации
Категория
Украинский флаг в Полтаве
Россияне ракетами обстреляли Полтаву и Кременчуг: что известно о разрушениях
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 2 апреля
Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ освобождают Киевщину