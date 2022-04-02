Уникальный случай: украинские десантники сбили два вертолета врага "не тем" оружием

Это первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель

Вооруженные силы Украины продолжают непрерывно оберегать украинские земли от захватчиков из россии и каждый день уничтожают бесчисленное количество живой силы и боевой техники противника. В частности, бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ювелирно уничтожили сразу два транспортно-боевых вертолета Ми-8 российской армии.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как в субботу на своей странице в соцсети сообщил пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, две летальные машины оккупантов были сбиты в Харьковской области вчера, 1 апреля.

Наши умелые защитники впервые за все время войны подвели вражескую авиацию, используя отечественный переносной противотанковый ракетный комплекс "Корсар" (который вообще предназначен не для воздушных целей). После поражения ракетой, воздушное судно стало неуправляемым, в результате чего столкнулось с летевшим сзади еще одним вертолетом.

На картах, которые обнародовали наши защитники, отчетливо видно, как пылают вертолеты противника после "успешного" приземления.

Видео от Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

"Мы гордимся мастерством, военным успехом и профессионализмом наших десантников! Смерть российским оккупантам! Слава ДШВ!", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским военнослужащим удалось сбить над оккупированной Луганщиной вражеский ударный вертолет Ми-28, который благодаря усовершенствованному оборудованию для "работы" в темное время суток, называют — "Ночным охотником."