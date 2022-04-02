Врага можно будет встретить с огоньком: ВСУ пополнили "трофейный автопарк" огнеметной системой "Солнцепёк"

Против оккупантов будет использоваться их же оружие.

Украинские защитники продолжают пополнять свой "автопарк" трофейной техники российских оккупантов, который ранее пополнили БМП-2, радиостанция средней мощности Р-166-0,5 и командно-штабная машина Камаз-5350 6х6 из Тростянца. Теперь парням из ВСУ удалось захватить тяжелую огнеметную систему — ТОС-1А "Солнцепёк".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Антон Геращенко.

"Врага можно будет встретить с огоньком" — подписал снимок с трофейной техникой Геращенко.

Стоит отметить, что ТОС-1А "Солнцепёк" досталась украинским защитникам в рабочем состоянии да еще и с полным боекомплектом. Так что теперь техника российских оккупантов будет работать против них же.

Напомним, что это не первый "Солнцепек", который достался украинской армии. Неподалеку от освобожденной Гусаревки Харьковской области, украинские бойцы заполучили "зарядку" для "Солнцепека" и сам "Солнцепек".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска не оставляют намерений и продолжают атаковать Украину. Одно из приоритетных направлений – столица. Киев пытаются оцепить с разных сторон. Оборонительные бои идут на юге, востоке и севере страны.