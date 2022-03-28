Украинские военные захватили ценную российскую технику в Тростянце и не только (видео)

Вражеская техника будет теперь работать в пользу украинских военных.

На 33-й день войны в Украине российские оккупанты потеряли еще несколько единиц военной техники — украинские военные отвоевали боевые машины пехоты, которые теперь будут работать в пользу нашей армии.

Об этом говорится на Facebook-страницах украинских военных, передает "Телеграф".

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Так, военные Украинской добровольческой армии на Южном фронте завоевали боевую машину пехоты и показали трофейную технику на видео.

А в Тростянце Сумской области, как сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, оккупанты потеряли сразу несколько единиц техники — БМП-2, радиостанцию средней мощности Р-166-0,5 и командно-штабную машину Камаз-5350 6х6.

Трофеи украинских военных из Тростянца

Напомним, что по состоянию на 28 марта армия оккупантов потеряла более 17 тысяч солдат и офицеров, 586 танков, 123 самолета, 127 вертолетов и тысячи единиц другой военной техники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска не оставляют намерений и продолжают атаковать Украину. Одно из приоритетных направлений – столица. Киев пытаются оцепить с разных сторон. Оборонительные бои идут на юге, востоке и севере страны.