Очередь в ад увеличилась: видео сокрушительного удара ВСУ по вражеской технике
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На кадрах видно, как подрывается вражеская техника.
В понедельник, 28 марта, на 33-й день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.
Генштаб ВСУ показал очередное сокрушительное видео разгрома вражеской техники. По всей видимости, противник пытался спастись с поля боя бегством, но убежать не получилось.
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"Даже скорый побег с поля боя российским оккупантам не помог. Очередь в ад немного увеличилась. Вместе победим!", — подписали автора публикацию.
Отметим, что по состоянию на 28 марта россия потеряла около около 17 тысяч солдат и офицеров. Всего за месяц войны армия рф понесла сокрушительные потери, а экономике рф уже нанесен серьезный удар.
Неделю назад нашим защитникам удалось разбить большую колонну российской техники, заставив уцелевших нацистов в срочном порядке убегать.
Также "Телеграф" показывал, как выглядит ликвидированный украинцами боевой корабль, который был подбит в порту Бердянска.
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