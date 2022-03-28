Очередь в ад увеличилась: видео сокрушительного удара ВСУ по вражеской технике

На кадрах видно, как подрывается вражеская техника.

В понедельник, 28 марта, на 33-й день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.

Генштаб ВСУ показал очередное сокрушительное видео разгрома вражеской техники. По всей видимости, противник пытался спастись с поля боя бегством, но убежать не получилось.

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"Даже скорый побег с поля боя российским оккупантам не помог. Очередь в ад немного увеличилась. Вместе победим!", — подписали автора публикацию.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Российская армия так бездарно себя показала в Украине, что ее перестали бояться Политолог Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" оценил успехи агрессора в Украине и что будет со всеми временно оккупированными рф территориями

Отметим, что по состоянию на 28 марта россия потеряла около около 17 тысяч солдат и офицеров. Всего за месяц войны армия рф понесла сокрушительные потери, а экономике рф уже нанесен серьезный удар.

Неделю назад нашим защитникам удалось разбить большую колонну российской техники, заставив уцелевших нацистов в срочном порядке убегать.

Также "Телеграф" показывал, как выглядит ликвидированный украинцами боевой корабль, который был подбит в порту Бердянска.