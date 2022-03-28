Укр

На запад от Киева россия стягивает войска, а на юге активизировались партизаны - свежие карты фронта в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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российские войска отступают с потерями Новость обновлена 28 марта 2022, 08:10
российские войска отступают с потерями

Оборонительные бои идут на юге, востоке и севере страны

Российские войска не оставляют намерений и продолжают атаковать Украину. Одно из приоритетных направлений — столица. Киев пытаются окружить с разных сторон.

Эксперты из Institute for the Study of War отмечают, что Украина проводит ограниченные контратаки восточнее столицы, Харькова и в Сумской области. Предполагается, что это может дать возможность сорвать планы рф по возобновлению наступлений и отбить украинскую территорию у врага.

Общая карта боевых действий в Украине на 28 марта
Общая карта боевых действий в Украине на 28 марта

Операции на юге и востоке

В большинстве случаев атаки россиян за 24 часа провалились, продвижение зафиксировано только в Мариуполе

Боевые действия в Мариуполе продолжаются
Боевые действия в Мариуполе продолжаются

Севернее Мариуполя, в Харькове в районе Изюма идут бои между украинскими защитниками и наступательными силами противника. Украинцы отбили Гусаровку (северо-запад от города) и захватили технику российской 3-й мотострелковой дивизии. россиянне пытаются закрепиться юго-восточнее от Изюма.

На юге Украины на Херсонщине вокруг областного центра действует украинское партизанское движение, что может мешать россии продолжать наступление.

Наступление на Киев

россия не отказывается от идеи по захвату Киева и руководить перегруппировкой войск в Беларуси и возобновлении атаки с запада может лично командующий восточным военным округом генерал Александр Чайко. Эксперты считают, что в ближайшее время им наступление не удастся. Отметим, что на карте голубым показаны освобожденные накануне территории, а кругами — места боев за последние сутки.

Карта боев вокруг столицы
Карта боев вокруг столицы

Как ранее писал "Телеграф", украинские военные провели ряд контрнаступлений, но путинская разведка была замечена на западе Украины в близости от еще одной украинской АЭС.

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